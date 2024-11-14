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طقس الجمعة.. مائل للبرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والصغرى بالقاهرة 17 درجة

الخميس، 14 نوفمبر 2024 04:01 م
طقس الجمعة.. مائل للبرودة ليلا وشبورة كثيفة صباحا والصغرى بالقاهرة 17 درجة درجات الحرارة -أرشيفية
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الجمعة 15 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع غدا تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتشير توقعات حالة الطقس غدا إلى درجات الحرارة المتوقعة الجمعة: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 14، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 15.







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