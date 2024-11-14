اليوم السابع
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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل وفرص سقوط الأمطار

الخميس، 14 نوفمبر 2024 01:54 م
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل وفرص سقوط الأمطار حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الخميس 14 نوفمبر 2024 إلى الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة كما يلى:-

الخميس 14 نوفمبر والجمعة 15 نوفمبر:-

طقس مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر، معتدل نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة

السبت 16 نوفمبر :-

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة .

من الأحد 17 نوفمبر إلى الثلاثاء 19 نوفمبر 2024:-

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

نشاط رياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.







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