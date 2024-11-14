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رئيس الوزراء: وضع سيناريوهات مختلفة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية لقانون الإيجار

الخميس، 14 نوفمبر 2024 04:35 م
رئيس الوزراء: وضع سيناريوهات مختلفة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية لقانون الإيجار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعيين مستشار لرئيس الوزراء لملف ريادة الأعمال، نظرا لما يمثله هذا الملف من أهمية، موضحا إنه فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية المتعلق بالإيجارات فالحكومة تضع كل السيناريوهان المختلفة لتنفيذ هذا الحكم.


وتابع أن شائعة طلب مصر من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من  1.3 مليار دولار، هدفها تصدير أن مصر لديها أزمة عملة.


وأوضح أن القمة العربية الإسلامية فى الرياض ووجود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذه القمة وكلمته التاريخية خاصة وأن انعقاد القمة يأتي  في ظل ظرف إقليمي شديد التعقيد.


وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء،  إلى مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه التقى خلال حضوره مؤتمر قمة المناخ برئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وعدد من أصحاب السمو والفخامة رؤساء وقادة عدد من الدول المشاركة في القمة، كما التقى بالمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدوليّ، لافتا إلى أن هذا المؤتمر كان فرصة مواتية لتأكيد عمق الروابط التي تجمع مصر بمختلف دول العالم، ورغبة الدولة المصرية في توسيع أطر التعاون الثنائي مع تلك الدول في مختلف المجالات







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