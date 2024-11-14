اليوم السابع
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مدبولى: كلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية الإسلامية بالرياض تاريخية

الخميس، 14 نوفمبر 2024 04:24 م
مدبولى: كلمة الرئيس السيسى فى القمة العربية الإسلامية بالرياض تاريخية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن القمة العربية الإسلامية فى الرياض ووجود الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذه القمة وكلمته التاريخية خاصة وأن انعقاد القمة يأتي فى ظل ظرف إقليمي شديد التعقيد.

وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء،  إلي مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه التقى خلال حضوره مؤتمر قمة المناخ برئيس وزراء جمهورية أذربيجان، وعدد من أصحاب السمو والفخامة رؤساء وقادة عدد من الدول المشاركة في القمة، كما التقى بالمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدوليّ، لافتا إلى أن هذا المؤتمر كان فرصة مواتية لتأكيد عمق الروابط التي تجمع مصر بمختلف دول العالم، ورغبة الدولة المصرية في توسيع أطر التعاون الثنائي مع تلك الدول في مختلف المجالات







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