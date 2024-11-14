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المديريات التعليمية تعلن فتح باب التقدم للعمل بكنترولات الشهادة الإعدادية

الخميس، 14 نوفمبر 2024 02:31 م
المديريات التعليمية تعلن فتح باب التقدم للعمل بكنترولات الشهادة الإعدادية وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت المديريات التعليمية عن أن لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024,2025 أعلنت عن فتح باب التقدم للعمل بلجان النظام والمراقبة كنترولات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير المقبل، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت 8 فبراير 2025، وينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، (الدبلومات الفنية) يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، والثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيه 2025.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، موضحة أن الطالب يسدد مبلغ 10 جنيهات رسم امتحانات، و148 جنيها مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم، باجمالى 158 جنيها، كما أكدت الوزارة على أن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية 2025،  يعقد من فصلين دراسيين حيث يسجل الطالب النظاميون والمنازل استمارة التقدم قبل بداية امتحان الفصل الدراسي الأول.


 







وزارة التربية والتعليم

امتحانات الشهادة الإعدادية

التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية

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