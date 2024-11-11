اليوم السابع
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وزارة التعليم تعلن موعد وضوابط عقد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 10:00 ص
وزارة التعليم تعلن موعد وضوابط عقد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه فى إطار الحرص على تنظيم أعمال امتحانات شهر نوفمبر للعام الدراسي 2024,2025 بالمرحلة التعليم الأساسي بحلقتيه الابتدائية والاعدادية وفي ضوء ما جاء بالقرارين الوزاريين أرقام 139 و137 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية يتعين على كل المديريات والإدارات والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر نوفمبر على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بجميع المدارس ( الرسمي - الرسمي لغات - الخاص بأنواعه).

وشددت الوزارة على أنه  يقوم موجه أول المادة بتنفيذ ثلاثة نماذج امتحانية تسلم للإدارة التعليمية بحيث يكون هناك ثلاثة نماذج للمادة داخل الفصل الواحد.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أن يكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة أو فترة طبقا للوزن النسبي لكل مادة دراسية وطبقا لـ مواصفات الورقة الامتحانية على أن تشكل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديرى الإدارات التعليمية والتوجيه العام ومديرى المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحان شهر نوفمبر، مؤكدة على أنه تكون الامتحانات في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر وفق جدول موحد تحدده المديرية مع مراعاة الأجازات الرسمية يكون تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية ومراجعة وإشراف موجه الصفوف الأولى بالإدارة التعليمية .

 







وزارة التربية والتعليم

امتحان شهر نوفمبر

عقد امتهان شهر نوفمبر لصفوف النقل

موعد عقد الاختبار لصفوف النقل

موعد عقد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل



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