اليوم السابع
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وزارة التعليم توجه بتنفيذ زيارات للمدارس الفنية لتحسين مستواها

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 11:06 ص
وزارة التعليم توجه بتنفيذ زيارات للمدارس الفنية لتحسين مستواها وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية، بشأن تنفيذ الزيارات الميدانية من قبل ناقلي الخبرة  (1-2) لتقديم التحسين المستمر لمدارس التعليم الفني المدعومة بالتعاون مع مشروع TCTI لتمكين دعم نظام إدارة الجودة، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء في سبيل إنجاح منظومة التعليم الفني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تنفيذ زيارات ميدانية لناقلي الخبرة للمدارس المدعومة من مشروع TCTI وفق مواعيد ومدارس محددة بالخطة المرفقة، وبالتوجيه لاتخاذ اللازم نحو إخطار أصحاب الخبرة ومديرى المدارس المحددة لتنفيذ الزيارات الميدانية طبقاً للخطة المرفقة.


 







وزارة التربية والتعليم

مشروع TCTI لتمكين دعم نظام إدارة الجودة

تنفيذ زيارات للمدارس الفنية



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