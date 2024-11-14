الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى تجليس البابا شنودة الثالث اليوم الخميس

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الخميس، بذكرى تجليس الراحل قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117، ويأتي ذلك مع قرب ذكرى تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني البطريرك الـ 118، يوم 18 نوفمبر المقبل.

وتم ترشيح البابا شنودة للجلوس على الكرسى البابوى، بعد نياحة البابا كيرلس السادس يوم 9 مارس 1971م، وكان ضمن الثلاثة الذين اختيروا بالانتخاب يوم 26 أكتوبر 1971م ، وفي يوم الأحد 31 أكتوبر تم اختياره بالقرعة الهيكلية، وفي يوم الأحد 14 نوفمبر 1971م تم تتويجه وتجليسه على الكرسى البابوى.

وتنيح البابا شنودة مساء يوم 8 برمهات 1827 / الموافق 17 مارس 2012م، ودفن جسده يوم 20 مارس 2012م بمقبرة خاصة بدير الأنبا بيشوى بناء على وصيته، وقد جلس على الكرسي البطريركي لمدة 40 سنة و4 أشهر و4 أيام، وبهذا يعتبر 7 البابوات من حيث طول مدة الجلوس على الكرسى المرقسى.