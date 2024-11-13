وفاة 13 شخصا وإصابة 22 آخرين.. ومحافظ الدقهلية يتابع تداعيات حادث طريق المطرية بورسعيد

الدقهلية شريف الديب

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم منذ اللحظات الأولي تداعيات حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد، والذي أسفر عن مصرع 13 شخص وإصابة 22 آخرين .

وتواصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مع اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، للاطمئنان على حالة المصابين وسرعة إجراءات تصريح الدفن للمتوفين.

وعلى الفور أمر محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة برفع حالة الطوارئ القصوي بمستشفيات قطاع الشمال والقريبة من موقع الحادث لاستقبال أي حالات إصابة وتوفير كافة سبل العلاج ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة المنصورة.

يذكر أنه توجد 13 حالة وفاة تم نقلهم إلى مستشفيات الزهور،والنصر ،30 يونيو ببورسعيد ،أما حالات الإصابة البالغة 22 حالة ،منها 15 حالة بمستشفيات الدقهلية، 12 بمستشفى المطرية و3 بمستشفى المنزلة ،و7 حالات إصابة بمستشفى 30 يونيو ببورسعيد،وسنوافيكم بأي مستجدات في حين ورودها.

و تؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال مركز الشبكة الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي أية شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علة الأرقام التالية/ 0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الأرضي أو المحمول، وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي .



