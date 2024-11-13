اليوم السابع
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ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد إلى 12 حالة وفاة و5 مصابين

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 09:10 م
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق المطرية بورسعيد إلى 12 حالة وفاة و5 مصابين إسعاف -أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد والذين وصلوا إلى مستشفيات محافظة بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، إلى 12 جثة و5 مصابين.

استقبل مستشفى الزهور ببورسعيد 4 جثث جراء الحادث، كما استقبل مستشفى النصر التخصصي في بورسعيد 6 جثث، ومستشفى 30 يونيو جنوب بورسعيد جثتين و5 مصابين، وذلك إثر حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل وسيارة أجرة على طريق المطرية الجديد بورسعيد.

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، ووضع الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


 







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