وزارة العمل: الكشف على 600 من العمالة غير المنتظمة بمشروع المترو الجديد بالإسكندرية

كتبت آية دعبس

نسقت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، مع مديرية الصحة بالمحافظة، لإرسال قافلة طبية للكشف على الأمراض المزمنة لـ العمالة غير المنتظمة التى تعمل فى مواقع عمل مشروع المترو الجديد، حيث جرى توقيع الكشف الطبى على عدد 200 من العمال من فئة العمالة غير المنتظمة، من خلال قافلة طبية موسعة، بالتنسيق مع شركات المقاولات وجهات التنفيذ بالمشروع، وذلك خلال اليوم الأول، حيث يستهدف توقيع الكشف على جميع العاملين بمواقع المترو الجديد وعددهم 600 عامل غير منتظم، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية للتنسيق والتواصل المستمر بين إدارة العمالة غير المنتظمة والشركات العاملة داخل نطاق المحافظة لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة إجتماعياً وصحياً، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية العمالة غير المنتظمة بالوزارة.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات، بشأن تكثيف الجهود، والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية، لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتوفير الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة كهدف رئيسى فى برنامج الحكومة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف وكيل المديرية أنه جرى خلال الفعاليات تنظيم لقاء مع العمالة غير المنتظمة العاملة فى المشروع، والذي استعرض خلاله جميع الخدمات وأنواع الرعاية التي تقدم لتلك الفئة من خلال المديرية، في إطار اهتمام القيادة السياسية بها والعمل على توفير حياة كريمة لهم، كما استمع لجميع طلباتهم، ووجه بالعمل على تحقيقها، كما وجه العمال الشكر والتقدير للقيادة السياسية ووزير العمل وذلك لاهتمامهم بهم ورعايتهم الرعاية الكاملة في كافة أماكن العمل.