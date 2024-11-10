تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. شمول العمالة غير المنتظمة بمنظومة التأمين الصحي

كتبت آية دعبس

بدأت وزارة العمل فى استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة، وبالمجان، على أن يتم خصم الرسوم المطلوبة لاستخراج تلك الشهادات، من الحساب المركزى للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وذلك تمهيداً لشمولهم بمظلة التأمين الصحي، حيث ستتحمل وزاره العمل جزء من تكلفة "التأمين" عليهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة للتأمين الصحى.

وقد خصصت وزارة العمل لجان من إدارتى العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهنى، ومديريتى عمل القاهرة، ومطروح، بالتنسيق مع هيئتي التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحى، إلى بعض مواقع للعمالة غير المنتظمة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع محطة الضبعة النووية، لاختبارهم واستخراج الشهادات لعدد لا يقل عن 10 آلاف عامل غير منتظم بتلك المناطق، بداية للنزول إلى كافة المشاريع بمواقع عمل جديدة تتركز فيها العمالة غير المنتظمة فى المحافظات، بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، والتى تشترط أولاً استخراج هذه الشهادات لهم، لتؤكد مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للمهنة أو الحرفة التى يعملون فيها.

ويحظى ملف العمالة غير المنتظمة باهتمام ومتابعة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى يوجه دائماً، بتقديم كافة أنواع الدعم لهم باعتبارهم فئة من الفئات الآولى بالحماية والرعاية، كما أنه من أهم محاور برنامج الحكومة.

وتواصل وزارة العمل حصر وتسجيل هذه الفئة، فى كافة مواقع العمل والإنتاج، وتقدم لها 6 منح سنوية، فى المناسبات الرسمية، وتعويضات فى حالة الوفاة، أو الإصابة أثناء العمل، وذلك من "حسابات العمالة غير المنتظمة" .