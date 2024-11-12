الفرق بين المونوريل والقطار السريع والـLRT والمترو وقطار السكة الحديد

كتب سيد الخلفاوى

نفذت الدولة عددا كبيرا من مشروعات الجر الكهربائى، تشمل القطار الخفيف LRT، والقطارات السريعة ومترو أنفاق وقطار المونوريل بجانب تحديث خطوط المترو الحالية وشبكة السكة الحديد القائمة، ونعرض الفرق بين كل منها خلال التقرير التالى:

أولا: المونوريل قطاراته تسير على كمرة خرسانية مفرد مثبتة أعلى جسم كوبرى ممتد ويعمل بالكهرباء ومونوريل مصر تسير قطاراته اتوماتيكيا بدون سائق وتتمتع بنظام تكييف عالى السعة ومزود بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، سرعته تصل إلى 90 كم/ س.

ثانيا: القطار الكهربائى الخفيف LRT الواصل بين السلام والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان بأطوال 103 كم وهو يسير على شريط سكة حديد مكون من قضيبين شبيهة بأنظمة المترو، ويعمل بالكهرباء وسرعته تصل إلى 120 كم/ س.، والفرق بينه وبين المترو أنه مخصص للانتقال بين المدن على عكس المترو والذي يتنقل داخل المدينة.

ثالثا: القطار السريع، هو قطار فائق السرعة، وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها في مصر محدد سرعتها تصل إلى 250 كم/ س وتعمل بالكهرباء ويسير على شريط سكة حديد منفصل تماما عن الحركة المرورية الجانبية ويربط المشروع 80 مدينة مصرية بالمحافظات.

رابعا: مترو الأنفاق.. قطاراته تعمل بالكهرباء كما الحال بخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى الحالية وسرعته تصل إلى 80 كم/ س، ويتنقل داخل المدينة وتمتلك مصر 3 خطوط مترو بالقاهرة الكبرى ويجرى تنفيذ خطين أحدهما بالأسكندرية والأخر بالقاهرة الكبرى وتم التخطيط لإنشاء خط آخر من الخصوص للمعادى .

خامسا: قطارات السكة الحديد القائمة وتعمل بالديزل – السولار- وسرعتها تصل إلى 120 كم وتسير على شريط سكة حديد غير منفصل عن حركة المرور المجاورة - بها مزلقانات- وتمتد بمحافظات مصر بأطوال أكبر من 10 آلاف كم.