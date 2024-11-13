وزارة التعليم: اختبار طلاب الخدمات والمنازل والمدارس الخاصة ورقيًا

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه لن يتم تسليم طلاب المدارس الخاصة وأيضا طلاب المنازل والخدمات بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والقوميات بالصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت، على أن تعقد امتحانات الطلاب سواء فى التقييمات الشهرية أو امتحانات نهاية كل فصل دراسى ورقية بنفس مواصفة امتحان طلاب الذين يتسلمون أجهزة التابلت بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد McQ، و15% أسئلة مقالية.



الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أرسلت خطابا للمديريات التعليمية، بشأن ضوابط وإجراءات ومواصفة امتحان شهر نوفمبر 2024 للصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة، للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2024/2025، موضحة أنه يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بإعداد امتحانات شهر نوفمبر للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بكل إدارة.

وأوضحت الوزارة بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام المدارس الرسمى، والرسمى لغات، والخاص والخدمات، يتم امتحانهم ورقيا طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاث نماذج امتحانية تسلم الإدارة المدرسة تصوير الامتحانات مسئولية الإدارة التعليمية.