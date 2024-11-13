اليوم السابع
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الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 01:14 م
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هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن طرق الإبلاغ عن الأثار الجانبية للدواء.. انفوجراف

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 12:43 م
هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن طرق الإبلاغ عن الأثار الجانبية للدواء.. انفوجراف الاثار العكسية للادوية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء إن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية، تسبب فى وجود البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الحيوية.


وقالت هيئة الدواء إنه يمكن الإبلاغ عن أى معلومات متعلقة بمأمونية المستحضرات مثل:​

• الآثار العكسية.​

• الجرعات الزائدة.​

• إساءة استخدام الدواء واستخدام الدواء لغير الأغراض المخصص لها.​

•التعرض للدواء اثناء العمل).​

• الأخطاء الدوائية.​

• نقص/ عدم فاعلية الدواء.​

• التفاعلات الدوائية.​

• مشاكل الجودة و الأدوية مجهولة المصدر.​

• استخدام الدواء أثناء الحمل والرضاع.​

الاثار العكسية للادوية
الاثار العكسية للادوية

 







​هيئة الدواء

الاثار العكسية للدواء

الاخطاء الدوائية



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