هيئة الدواء تكشف معلومات هامة عن طرق الإبلاغ عن الأثار الجانبية للدواء.. انفوجراف

قالت هيئة الدواء إن الإفراط فى استخدام المضادات الحيوية، تسبب فى وجود البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الحيوية.
وقالت هيئة الدواء إنه يمكن الإبلاغ عن أى معلومات متعلقة بمأمونية المستحضرات مثل:
• الآثار العكسية.
• الجرعات الزائدة.
• إساءة استخدام الدواء واستخدام الدواء لغير الأغراض المخصص لها.
•التعرض للدواء اثناء العمل).
• الأخطاء الدوائية.
• نقص/ عدم فاعلية الدواء.
• التفاعلات الدوائية.
• مشاكل الجودة و الأدوية مجهولة المصدر.
• استخدام الدواء أثناء الحمل والرضاع.
الاثار العكسية للادوية
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