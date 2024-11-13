هيئة الدواء تحدد آليات الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية لجعلها أكثر أمانًا

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء المصرية إنه مع مع اقتراب أسبوع سلامة الدواء من نهايته، تظل سلامة الأدوية والمرضى فى كل مكان على رأس الأولويات.​

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وتابعت، أنه يمكن منع العديد من الآثار الجانبية بتناول الأدوية وفقًا للتعليمات ويجب تناول الأدوية بالجرعة الصحيحة، وفى الوقت المناسب، وبالطريقة الصحيحة.​

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واستكملت، أنه إذا كنت تشك فى أنك تعانى من آثار جانبية بسبب دواء ما، فتأكد من التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك وتقديم تقرير عبر:

البريد الإلكتروني:

Pv.followup@edaegypt.gov.eg ​

الموقع الرسمى للهيئة: ​

https://www.edaegypt.gov.eg/

الخط الساخن: ​15301

الإبلاغ الإلكترونى: ​

https://primaryreporting.who-umc.org/EG ​ من خلال تقديم تقارير مفصلة، ​​يمكنك مساعدتنا فى تحسين سلامة المريض وجعل الأدوية أكثر أمانًا للجميع.