اليوم السابع
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هيئة الدواء تدعو المواطنين للابلاغ عن الآثار العكسية للدواء.. التفاصيل

الخميس، 07 نوفمبر 2024 06:00 ص
هيئة الدواء تدعو المواطنين للابلاغ عن الآثار العكسية للدواء.. التفاصيل هيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

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دعت هيئة الدواء المصرية المواطنين بالإبلاغ عن الآثار العكسية للدواء، خاصة أن بعض الأدوية يتم تناولها مع الطعام وبعدة وقبلة وهو ما يتطلب ضرورة استشارة الطبيب، متابعة: "يمكن التواصل من خلال الخط الساخن لهيئة الدواء 15301 ويجب قراءة نشرة الدواء والتعليمات التى تتضمنها".

 

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن الإبلاغ عن الآثار الجانبية يساعد فى اكتشاف الآثار الجانبية الجديدة النادرة، والتفاعلات مع الأدوية الأخرى، والأخطاء الدوائية الضارة، والتفاعلات المتعلقة باستخدام الدواء على المدى الطويل.​



وأكدت هيئة الدواء المصرية على أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلى الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية، كما توصى باستشارة الصيدلى فى كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلى هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​







هيئة الدواء

الدواء المصرى

الابلاغ عن الاثار العكسية للدواء




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