نقابة الأطباء: بدء التحقيق مع طبيبة كفر الدوار فور انتهاء إجراءات النيابة

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أبوبكر القاضى، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، إن النقابة ستنتظر انتهاء التحقيقات الجارية مع طبيبة كفر الدوار "و.ش" بالنيابة، ومن ثم تبدأ إجراءات التحقيق معها بلجنة آداب المهنة، نظرا لما ارتكبته الطبيبة من مخالفات تتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب وآداب مزاولتها، مشيرا إلى أن تحقيقات لجنة آداب المهنة مع الأطباء تتم بشكل سرى ولا يتدخل في قراراتها مجلس النقابة، وفقط يتم عرض قراراتها على المجلس لاعتمادها.

وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العقوبات التي يمكن أن تتخذها لجنة آداب المهنة تبدأ من اللوم والإنذار وتصل إلى العقوبات، مستنكرا ما طرحته الطبيبة عبر السوشيال ميديا والذ مثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، على أن النقابة تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه.

يأتى ذلك عقب قرار نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حبس الدكتورة و.ش، المعروفة إعلامياً بـ طبيبة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.