نقابة الأطباء: كشوف العذرية إجراء غير مسموح تنفيذه فى العيادات أو المستشفيات

كتبت آية دعبس

استنكر الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لـ نقابة الأطباء، حديث طبيبة النساء "و.ش" عن كشوفات العذرية، وإشارتها لتردد سيدات عليها لإجراء هذه الكشوفات، مؤكدا أن هذا الأمر إجراء غير طبى، وإجراء غير مسموح تنفيذه سواء في العيادات الخاصة أو المستشفيات، ومن الخطأ تماما أن يتم الحديث عنه باعتباره إجراء يقوم به الأطباء، لذا فهو حديث يسيئ لكل أطباء مصر، مؤكدا أن المستشفيات تقدم خدمات طبية وهو أمر غير طبى.

وأوضح أمين، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الطبيبة ارتكبت عدة مخالفات، من بينها: إفشاء أسرار المرضى وذكر تفاصيل يمكن من خلالها الاستدال على أشخاص المرضى، والامتناع عن تقديم خدمة طبية لمريض، وفق روايتها، مشيرا إلى أن لجنة آداب المهنة ستحقق في مضمون كافة الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، لافتا إلى أن النقابة لا تسعى لركوب "التريند"، حيث أنها دائما تتلقى شكاوى ويتم التحقيق فيها، ولا يتم الإعلان للرأي العام عن أيا منها إلا للحالة التي تتطلب ذلك.

وكان قد تقدم كل من: الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، والدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة أطباء سوهاج، والدكتور عباس العناني عضو مجلس نقابة أطباء المنوفية، بشكوى رسمية للنقابة العامة للأطباء، ضد طبيبة النساء "و.ش"، لطلب استدعائها والتحقيق معها بخصوص نشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.