حبس طبيبة النساء 4 أيام فى اتهامها بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام

البحيرة -ناصر جودة

قررت منذ قليل، نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حبس الدكتورة و.ش، المعروفة إعلامياً بطبيبة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة عدة اتهامات منها التعدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى بهدف الإخلال بالنظام العام والأضرار بالسلم، وكذلك نشر أخبار كاذبة تكدر سلم الرأى العام، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار، وذلك على خلفية ظهورها فى مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ترصد بعض حالات الانحلال الأخلاقي وحمل عدد من الفتيات بدون زواج شرعى وذلك من خلال عيادتها الخاصة.

وأثار نشر هذه الفيديوهات حالة من الجدل وتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ، واعتبر الكثيرين أن ما قالته الطبيبة يعد إفشاء لأسرار المرضى وتشويه سمعة مصر، فيما أكدت طبيبة النساء والتوليد أنها لم تقصد الإساءة لأى أحد أو تفشى أى أسرار للمرضى، وأضافت أنها كانت حسنة النية ولم تذكر أى أسماء للمرضى وأن نشرها لهذه الفيديوهات لنصيحة الأسر وأولياء الأمور لمتابعة بناتهن حتى لا يقعن فى براثن الإنحراف عن القيم الدينية والاجتماعية السوية.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد، تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى، قامت خلالها بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق، تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصرى.

وأكدت النقابة العامة للأطباء، أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة، إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معا.