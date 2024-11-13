ميناء دمياط يصدر 4621 طن بضائع ويستقبل قمح وذرة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 4621 طن تشمل: 1941 طن يوريا و 2680 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56012 طن تشمل: 16787 طن حديد و 7951 طن قمح و 11500 طن ذرة و 6784 طن سكر و 3914 طن زيت طعام و 1580 طن ابلاكاش و 7496 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 475 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 151 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3483 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138765 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172921 طنًا.

كما غادر 3 قطارات بحمولة إجمالية 3737 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4758 حركة.