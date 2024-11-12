رصيد صوامع القمح بميناء دمياط تصل 311 ألف طن

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن.. بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18293 طن تشمل : 730 طن مولاس و 2950 طن كلينكر و 9340 طن يوريا و 500 طن أسمنت أبيض معبأ و 4773 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49901 طن تشمل : 14926 طن حديد و 7093 طن قمح و 9340 طن ذرة و 4716 طن سكر و 4788 طن خردة و 2400 طن زيت طعام و 4538 طن ابلاكاش و 2100 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 534 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 266 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3005 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139424 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 172958 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1293 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، و عدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4536 حركة.