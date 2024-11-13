مع بداية فصل الشتاء.. استشارى أمراض المناعة بفاكسيرا يشرح كيفية علاج الحساسية

كتب وليد عبد السلام

مع اختلاف فصول السنة تتزايد فرص الإصابة بالحساسية عند بعض الأشخاص؛ وهو ما يسبب ظهور بعض الأعراض، مثل السعال والعطس، ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي بشأن الأدوية غير الوصفية المستخدمة لعلاج الحساسية، ومنها مضادات الهيستامين، لأنها بتقلل من العطس والحكة، ومزيلات الاحتقان، التى تزيل المخاط، وتخفف من الاحتقان والتورم.​

وقال الدكتور أمجد الحداد استشارى أمراض الحساسية والمناعة بـ فاكسيرا، إن فاكسيرا توفر علاج الحساسية بالأمصال.



وحول مصل الحساسية، أفاد الدكتور أمجد الحداد بأن العلاج بالأمصال لمرضى الحساسية هو آخر الحلول العلاجية فى حالة عدم الاستجابة للعلاج الدوائى أو العلاج البيئى؛ ويجب على المريض الاستمرار على هذا النوع من العلاج لفترات طويلة قد تمتد من عامين إلى 5 سنوات.



وأضاف: تقوم فكرة المصل على حقن المريض بنفس مسببات الحساسية لديه، وذلك بعد إجراء اختبار حساسية بواسطة طبيب مختص فى عيادة مجهزة بالأدوية اللازمة استعدادا لحدوث صدمة الحساسية، حيث يتم مراقبته لمدة ساعة تفاديا لظهور أى علامة من علامات فرط الحساسية.



وأوضح أن التوقف عن العلاج قبل الفترة التى حددها الطبيب بعد الشعور المبدئى بالتحسن يؤدى إلى عودة الحساسية مرة أخرى لعدم الاستمرار فى المصل لمدة كافية.