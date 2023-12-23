هتعمل أيه مع الأتربة؟.. نصائح مهمة لحمايتك وطفلك أثناء تقلبات الطقس

كتبت فاطمة ياسر

تزداد فرص التعرض للمشاكل الصحية عند التعرض إلى الأتربة المنتشرة فى الهواء، ومن هذه المشاكل الإصابة بالحساسية فى الصدر، أو التهاب الجيوب الأنفية، لذا يقدم الدكتور أحمد مرعي، استشاري الباطنة فى كلية طب أسيوط، بعض النصائح لتجنب التعرض للمضاعفات الصحية المرتبطة بالأتربة.

وأكد استشاري الباطنة، أن التغذية الجيدة تحميك بشكل ملحوظ من الإصابة بالمضاعفات الصحية المرتبطة بتقلبات الطقس، وانتشار الأتربة، لذا عليك تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، ود، والألياف، فهي كنز للحماية من المضاعفات الصحية.

وأضاف أنه يجب الاهتمام بتناول السوائل التى يحتاجها الجسم، بالإضافة إلى ارتداء طفلك الكمامة عند النزول للشارع وهى من أهم النصائح للحماية من الفيروسات.

وأشار إلى أنه يجب على الأم زيادة ملابس الطفل داخل المنزل وخارجه لحمايته من الهواء البارد الذى يتسبب فى زيادة فرص إصابته بالفيروسات والأمراض، موضحا أنه فى حال إصابة الطفل أو الأبوين بحساسية الصدر أو الجيوب الأنفية يجب استخدام البخاخات لتجنب المضاعفات.

ويقدم استشاري الباطنة بعض النصائح فور الرجوع للمنزل بعد التعرض للأتربة ومنها:

-الاستحمام بالماء الدافئ بهدف القضاء على الأتربة الموجودة على الجسم.

-عدم بذل مجهود كبير فى الشارع حتى لا تستنشق الأتربة وتزداد أعراض مثل العطس، والكحة.

-الإكثار من تناول الماء، والسوائل من أهم النصائح.

-الاهتمام بتناول أطعمة مغذية كالألياف، والبروتين وفيتامين سي .