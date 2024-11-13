طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين بأسعار مخفضة

كتب مدحت وهبة

حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لتلبية احتياجات المواطنين، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا:

- الطماطم 13.5 جنيها .

- البصل 15 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 22 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 30 جنيها .

- بطاطا 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 19

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.

- الكوسة بـ 18 جنيها .

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 13.5 جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 20 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .

- الليمون بـ 16.5 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

- الموز البلدي بـ 28 جنيها.