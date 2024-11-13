اليوم السابع
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شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 13 نوفمبر 2024 10:36 ص
شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. اعرف التفاصيل اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج
كتب مدحت وهبة

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حرصت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج على تيسير إجراءات التقدم لـ حج الجمعيات الأهلية لأعضاء الجمعيات الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1446هـ - 2025م، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 17 نوفمبر الجاري حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري.

من جانبه أوضح  أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل تاريخ 30 يونيو 2024م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

وأضاف عبد الموجود أن من بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 19 فبراير 2025م الموافق 20 شعبان 1446هـ،حيث لا يقل سن مقدم الطلب عن 25 عامًا، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.







وزيرة التضامن

فتح باب التقديم لحج الجمعيات

موعد اجراء قرعة حج لجمعيات

قرعة حج الجمعيات

شروط حج لجمعيات

شروط التقدم لحج الجمعيات الاهلية

حج الجمعيات الاهلية

موعد التقديم لحج الجمعيات الاهلية

شروط حج الجمعيات الاهلية

الجمعيات الاهلية



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