الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم تنعى شقيقة شيخ الأزهر

كتب لؤى على

تقدم الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم بالنيابة عن أعضاء أمانة الفتوى العالمية بخالص العزاء وصادق المواساة لمولانا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ محمد الطيب، فى وفاة شقيقتهما الحاجه سميحة محمد الطيب وإلى أفراد الأسرة الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمتها، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وكان قد قرَّر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قطعَ زيارته الحالية لأذربيجان والعودة إلى أرض الوطن لتلقى العزاء فى وفاة شقيقته الكبرى، الحاجة سميحة محمد أحمد الطيب، التى وافتها المنية صباح اليوم الأربعاء.

وستقام مراسم العزاء -بإذن الله تعالى- مساء اليوم بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

يشار إلى أن الحاجة سميحة الطيب دخلت مستشفى الكرنك الدولى منذ أسبوعين، وتلقت الفحوصات الطبية داخلها، وقد زارها أشقاؤها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والشيخ محمد الطيب وباقى أفراد العائلة، ولكنها فارقت الحياة فى الساعات الاولى من صباح اليوم، ويجرى التجهيز لدفنها فى مدافن العائلة بمنطقة القرنة فى غرب محافظة الأقصر.