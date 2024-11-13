إجراءات التقدم بطلب لشركة المياه لتعديل الاشتراك من كودى إلى رسمي

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل الخدمات الجماهيرية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند تقدم العميل بطلب لتعديل الاشتراك من كودي إلى اشتراك رسمي، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الأوراق والمستندات المطلوبة

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- إيصال كهرباء حديث إن وجد.

4- مستند الملكية لمحل التعاقد.

5- موافقة الجهة الإدارية.

6- التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الإلكتروني الشخصي.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

1- قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

2- إجراء المعاينة على الطبيعة.

3- توقيع خدمة العملاء عقد مع العميل.

وتقدم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، العديد من الخدمات لعملائها، أهمها: توصيل خدمة بصفة مؤقتة (إنشائي)، وتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (عداد رئيسي) أول مرة، وفحص عداد، وتركيب عداد بدل تالف أو بدل المنتهي عمره الافتراضي، وتركيب عداد بدل فاقد، نقل ملكية الاشتراك والعداد.

وأوضح دليل الخدمات الجماهيرية للشركة، المستندات المطلوبة للحصول على خدمة تركيب عداد جديد بدلًا من العداد التالف أو المعطل أو المنتهي عمره الافتراضي، على النحو التالي:

1- طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع.

3- صورة آخر فاتورة مسددة.

4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

5- البريد الإلكتروني للعميل.