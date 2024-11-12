الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس هيئة الدواء بشأن العمل بدستور الأدوية الجديد

كتب وليد عبد السلام

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار رئيس هيئة الدواء رقم 599 لسنة 2024 بشأن العمل بدستور الأدوية المصرى الإصدار الخامس لسنة 2024 وتحديثاته وفقا القرارات اللجنة الدائمة لصياغة الدستور الدوائي المصرى ، كمرجع علمي لتسجيل المستحضرات الطبية والحيوية بجمهورية مصر العربية ، يليه دستور الأدوية الأمريكي ودستور الأدوية البريطاني ، والدستور الدولي الصادر عن منظمة الصحة العالمية .

وجاء نص القرار كالتالى :-

المادة الأولىيعمل بدستور الأدوية المصرى الإصدار الخامس لسنة ٢٠٢٤ ، وتحديثاته وفقا القرارات اللجنة الدائمة لصياغة الدستور الدوائي المصرى ، كمرجع علمي لتسجيل المستحضرات الطبية والحيوية بجمهورية مصر العربية ، يليه دستور الأدوية الأمريكي ودستور الأدوية البريطاني ، والدستور الدولي الصادر عن منظمة الصحة العالمية . المط

( المادة الثانية )

يلغى العمل بدساتير الأدوية المصرية السابقة .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .



قرار رئيس هيئة الدواء فى الجريدة الرسمية