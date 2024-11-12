اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 03:49 م
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وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن الإصابة بالالتهاب الرئوى.. إنفوجراف

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 02:09 م
وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن الإصابة بالالتهاب الرئوى.. إنفوجراف الالتهاب الرئوى
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن الالتهاب الرئوى هو شكل من أشكال العدوى التنفسية الحادة التي تصيب الرئتين ويحدث بسبب عوامل معدية مثل:-

- الفيروسات والجراثيم

- الفطريات

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن ينتشر عن طريق الفيروسات والجراثيم التي توجد عادة في أنف الطفل أو حلقه وتعدي الرئتين إذا تم استنشاقها كما يمتشر عن طريق قطيرات السعال والعطس المحمولة بالهواء وكذلك بالدم خصوصا أثناء الولادة وبعدها بقليل

ويمكن الوقاية عن طريق اتباع الاتى :-

- غسل الايدين بانتظام أو استخدام مطهر لليد بيحتوي على الكحول.

- تقوية الجهاز المناعي من خلال النوم الكافي وممارسة الرياضة واتباع نظام أكل صحي.

- الامتناع عن التدخين.

الالتهاب الرئوى
الالتهاب الرئوى






الصحة

الالتهاب الرئوى

الفيروسات

الجراثيم



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