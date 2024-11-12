نصائح هامة للوقاية من الالتهاب الرئوى والانفلونزا

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء إن الالتهاب الرئوي هو عدوى حادة في الجهاز التنفسي، تتراوح شدة خطورته من درجة خفيفة لدرجة شديدة الخطورة وتهدد الحياة.​

وتابعت هيئة الدواء: الالتهاب الرئوي يشكل خطورة أكبر على الرضع والأطفال، وكبار السن من 65 سنة، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو ضعف في جهاز المناعة.​

وبمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الرئوي تقدم هيئة الدواء المصرية بعض التوصيات للوقاية من الالتهاب الرئوي تتضمن .​

- الحصول على التطعيمات تحت إشراف الطبيب للوقاية من بعض أنواع الالتهاب الرئوي والإنفلونزا.

- غسل اليدين بانتظام أو استخدام مطهر لليد بيحتوي على الكحول.

- تقوية الجهاز المناعي من خلال النوم الكافي وممارسة الرياضة واتباع نظام أكل صحي.

- الامتناع عن التدخين.