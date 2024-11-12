اليوم السابع
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نصائح هامة للوقاية من الالتهاب الرئوى والانفلونزا

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 01:34 م
نصائح هامة للوقاية من الالتهاب الرئوى والانفلونزا توصيات هيئة الدواء للوقاية من الالتهاب الرئوى
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء إن الالتهاب الرئوي هو عدوى حادة في الجهاز التنفسي، تتراوح شدة خطورته من درجة خفيفة لدرجة شديدة الخطورة وتهدد الحياة.​

وتابعت هيئة الدواء: الالتهاب الرئوي يشكل خطورة أكبر على الرضع والأطفال، وكبار السن من 65 سنة، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو ضعف في جهاز المناعة.​

وبمناسبة اليوم العالمي للالتهاب الرئوي تقدم  هيئة الدواء المصرية بعض التوصيات للوقاية من الالتهاب الرئوي تتضمن .​

- الحصول على التطعيمات تحت إشراف الطبيب للوقاية من بعض أنواع الالتهاب الرئوي والإنفلونزا.

- غسل اليدين بانتظام أو استخدام مطهر لليد بيحتوي على الكحول.

- تقوية الجهاز المناعي من خلال النوم الكافي وممارسة الرياضة واتباع نظام أكل صحي.

- الامتناع عن التدخين.

 

توصيات
توصيات هيئة الدواء للوقاية من الالتهاب الرئوى

 







الالتهاب الرئوى

هيئة الدواء

التطعيمات

مطهر اليد

الانفلونزا



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