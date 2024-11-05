بحوث الصحراء و أكساد يطلقان مشروع تثبيت الكثبان الرملية لمجابهة تغيرات المناخ بسيوة

كتبت أسماء نصار

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إطلاق مشروع تثبيت الكثبان الرملية لمجابهة التغيرات المناخية في واحة سيوة بالتعاون بين مركز بحوث الصحراء والمركز مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة "أكساد".

وأوضح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المشروع يشمل إنشاء حزام أخضر لحماية مساحة ألف فدان من الأشجار، حيث يعمل كمصدات للرياح والرمال ويسهم في حماية التربة والمزروعات في المنطقة، مؤكدا: أن المشروع يعتمد على استخدام مياه الصرف الزراعي بواحة سيوة ويعكس أهمية الاستفادة من الموارد المتاحة بشكل مستدام.

وأضاف أن هذه المشروعات لا تساهم فقط في تحسين الجانب البيئي، بل تساهم أيضاً في دعم الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل وتعزيز الإنتاج الزراعي في واحة سيوة، مما يعود بالنفع على السكان المحليين ويعزز من قدرتهم على مواجهة تحديات التغير المناخى، داعيا: جميع الجهات المعنية إلى دعم هذه المبادرات والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تساهم في حماية البيئة وتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الصحراوية.

من جانبه أوضح الدكتور عبدالله زغلول مستشار وزير الزراعة والمنسق العام للمشروع، أن ذلك يأتي فى إطار تنفيذ عدد من مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الزراعة ومنظمة "أكساد" والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية في المناطق الصحراوية. ومن أبرز هذه المشروعات مشروع تثبيت الكثبان الرملية في واحة سيوة.

أضاف زغلول، أن المشروع يشمل إنشاء حزام أخضر كمصدات للرياح والرمال، مما يسهم في حماية التربة والمزروعات في المنطقة، ويعتمد على استخدام مياه الصرف الزراعي بواحة سيوة.

ومن ناحيته قال الدكتور محمود عسكر رئيس الفريق البحثي لأكساد، إن المشروع يتضمن أيضاً إنشاء محطة للصرف الصحي لمعالجة المياه، والتي سيتم استخدامها في الزراعة.