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رابط التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2025

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 10:55 ص
رابط التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2025 وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابطا إلكترونيا لتسجيل التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للعام الدراسي الحالي 2024,2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى وتسجيل استمارة التقديم للاختبارات.

https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول حيث تبدأ من السبت الموافق 11 يناير 2025، كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج ( الفصل الدراسي الثاني) بداية من يوم السبت الموافق 10 مايو 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الطلبة المصريين في الخارج 2025 (الدور الثاني ) من المقرر أن تعقد يوم السبت 5 يوليو 2025 ، موضحة أنه تعقد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج وفق جداول امتحانات التي تصدرها إدارة ابناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية.

 







وزارة التربية والتعليم

موعد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2025

موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول للطلبة المصريين فى الخارج 2025

الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2025

خطوات التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2025

رابط التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للعام الدراسي 2025



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