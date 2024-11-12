رابط التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2025

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابطا إلكترونيا لتسجيل التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للعام الدراسي الحالي 2024,2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى وتسجيل استمارة التقديم للاختبارات.

https://sabroad-register.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الأول حيث تبدأ من السبت الموافق 11 يناير 2025، كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج ( الفصل الدراسي الثاني) بداية من يوم السبت الموافق 10 مايو 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الطلبة المصريين في الخارج 2025 (الدور الثاني ) من المقرر أن تعقد يوم السبت 5 يوليو 2025 ، موضحة أنه تعقد امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج وفق جداول امتحانات التي تصدرها إدارة ابناؤنا في الخارج بالإدارة العامة للامتحانات والتي يتم إعلانها على المنصة الالكترونية.