اليوم السابع
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وزير التعليم: لا يوجد فصل دراسى على مستوى الجمهورية بدون معلم

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 01:54 م
وزير التعليم: لا يوجد فصل دراسى على مستوى الجمهورية بدون معلم وزير التعليم
كتب ـ هشام عبد الجليل

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قال الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه لا يوجد فصل على مستوى الجمهورية بدون معلم لتدريس المواد الأساسية، وذلك بعد نسبة عجز فى المعلمين بلغت تقريبا 660 ألف معلم.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أنه كان لدينا 4 تحديات منذ ما يزيد عن 50 عاما، تمثلت فى الكثافة الطلابية فى المدارس، مؤكدا أنه الآن لا يوجد فصل به أكثر من 50 طالبا على مستوى الجمهورية، لافتا إلى إيجاد حلول عبر بعض الطرق الفنية، حتى بلغ عجز المعلمين أقل من 150 إلى 180 ألف معلم.

وتابع الوزير: "كان أحد تلك الحلول التعاقد مع المعلم بالحصة، والمعلمون على أعلى درجة من التدريب والإخلاص فقد تحملوا الحصول على حصص زيادة لتغطية العجز، والعجز الآن فى مصر أصبح قليل العدد داخل بعض المدارس، وفى الأيام القليلة القادمة لن يكون لدينا عجز بالمدارس، مؤكدا أنه لا توجد مدرسة حكومية حاليا بدون معلمين على الأقل في المواد الأساسية".

 

 







التربية والتعليم

التعليم الفنى

عجز المعلمين

الكثافة الطلابية




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