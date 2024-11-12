"القومى للمرأة": فيديو طبيبة الإسكندرية يشكل إساءة واضحة إلى نساء مصر

كتب محمود راغب

أدان المجلس القومي للمرأة الفيديو المسيئ لطبيبة أمراض النساء والتوليد، والذى قامت ببثه على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تفشى من خلاله أسرار مريضاتها وتسيء إلى نساء مصر.

وأكد المجلس أن هذا الفيديو يشكل إساءة واضحة إلى نساء مصر وإلى المجتمع بشكل عام، كما يؤكد على أن ما فعلته الطبيبة تحت شعار التوعية المجتمعية هو فى الواقع انتهاكًا صارخًا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة وإثارة للرأي العام.



وفى هذا السياق، تقدم المجلس القومي للمرأة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من النيابة العامة ووزارة الداخلية وهيئة النيابة الإدارية لسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل فيما يخصه وهو ما يؤدى إلى حفظ الأمن وسلامة واستقرار المجتمع.

كما تقدم المجلس أيضًا بخالص الشكر والتقدير إلى نقابة الأطباء لإعلانها فتح التحقيق مع الطبيبة المذكورة، مشيدًا بهذه الخطوة الهامة التى تساهم فى الحفاظ على آداب وأخلاقيات ممارسة المهنة والسمو بها، وتشكل حائط صد ضد تكرار مثل هذه الأفعال المشينة.

ويؤكد المجلس رفضه التام لأى إساءة للمرأة المصرية، وأنه لن يتهاون فى الدفاع عن المرأة ضد كل من تسول له نفسه المساس بحقوقها.