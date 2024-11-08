انطلاق حملة طرق الأبواب غدا تحت عنوان احميها من الختان

كتب محمود راغب

في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة .تنطلق غدا حملة طرق الأبواب تحت عنوان " احميها من الختان" ، والتى تستمر حتى 13 نوفمبر الجارى، بمحافظات أسوان، بنى سويف، قنا، البحيرة، الغربية، أسيوط وسوهاج .

وأكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة أن الحملة تهدف إلى نشر الرسائل الخاصة بتجريم ختان الاناث، والتوعية بأضراره الصحية والنفسية.. كما سيتم استعراض مبادرات المجلس لحماية المرأة من العنف، وخدمات وحدات المراة الآمنة.

كما تركز الحملة على نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب واطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، او طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

وأكدت انه يسبق تنفيذ الحملة عقد يوم تدريبي يستهدف ميسرات المجلس والشابات المتطوعات لتدريبهن على رسائل الحملة ليشاركن فى التوعية الميدانية. مشيرة إلى أن الحملة ستتناول العديد من الرسائل المهمة والتى تتضمن التركيز على عدد من القضايا المتعلقة بختان الإناث حيث تركز هذة الحملة على قضية مناهضة تطبيب الختان و ازالة ما ارتبط بالاذهان بان اضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة ، وكذلك نشر الوعى بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب و اطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، او طلبه او دعا او روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

وقد سبق الحملة عقد دورات تدريبية بالمحافظات لميسرات المجلس والقيادات الدينية من الأئمة و القساوسة والواعظات والراهبات الذين سيقومون بالمشاركة فى التوعية الميدانية ومقابلة المستهدفين في اماكن تجمعاتهم واقامتهم خلال الحملة.



