المجلس القومى للمرأة يهنئ الدكتورة صابرين عبدالجليل لتعيينها رئيس جامعة الأقصر

كتب محمود راغب

تقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التهانى إلى الدكتورة صابرين جابر عبدالجليل مقررة فرع المجلس بمحافظة الأقصر لصدور القرار الجمهورى بتعيينها رئيسة لـ جامعة الأقصر ضمن عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات الحكومية.

وأكد المجلس أن هذا القرار يعكس مدى الثقة فى كفاءة وقدرات المرأة المصرية، ويعد مكتسبًا جديدًا لها، وهو منصب مستحق للدكتورة صابرين عبد الجليل التى تعد نموذج نسائى متميز فى النشاط والكفاءة والمهنية، وحققت إنجازات متميزة فى قيادة فرع المجلس بالأقصر لخدمة المرأة بالمحافظة، متمنياً لها دوام النجاح والتوفيق.

كما تقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التهانى إلى الدكتورة إيناس ماهر الحسينى بدير لتعيينها عميدة لت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان، والدكتورة أمانى أسامة كامل حسن لتعيينها عميدة لكلية الصيدلة جامعة عين شمس، والدكتورة هبة محمود حسين القاضى لتعيينها عميدة للمعهد العالى للصحة العامة جامعة الإسكندرية، متمنيًا لهن دوام النجاح والتوفيق.