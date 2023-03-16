اليوم السابع
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الخميس، 16 مارس 2023 04:24 م
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تفاصيل اجتماع اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائي المصري

الخميس، 16 مارس 2023 04:03 م
تفاصيل اجتماع اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائي المصري هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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عقدت اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائي المصري، اليوم، اجتماعها الدوري؛ لمناقشة صياغة دستور الأدوية المصري، وذلك بمقر هيئة الدواء بالعجوزة.

حضر الجلسة الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ِوباقي أعضاء اللجنة من أساتذة الجامعات المصرية، والخبراء بعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، وكذلك عدد من المختصين بهيئة الدواء المصرية.

تناول الاجتماع أهم مستجدات التعاون الدولي مع دساتير الأدوية العالمية، كذلك أبرز ما جاء في مؤتمر دستور الأدوية الأمريكي بالقاهرة.

شهد الاجتماع متابعة أعمال التحول الرقمي، وتدشين قاعدة البيانات الخاصة بالدستور الدوائي المصري، كذلك مناقشة الخدمات الاستشارية التي سيتم تقديمها عن طريق الدستور الدوائي المصري لدعم قطاع الصناعة بمصر.

يأتي هذا في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم وتوطين صناعة الدواء بمصر، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات الداعمة لسوق الدواء.


هيئة الدواء

دستور الدواء

الدواء المصرى



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