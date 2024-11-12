الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية عقار تشغله مدرسة ابتدائية ببنى سويف

كتب محمود طه حسين

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف رقم 197 لسنة 2024، حيث نص القرار على أنه تنزع ملكية الجزء المتبقى على المشاع من العقار الذي تشغله مدرسة الدوية الابتدائية للبنين رقم 1 بالرقم التعريفي 2200531، والكائن بحوض داير الناحية - نمرة 1 قسم ثان مركز بنى سويف بمحافظة

بني سويف، للعقدين : 2 و3 من العقد 1، بمسطح قدره، 2219.68، مشاعا من إجمالي المسطح البالغ قدره، 2841.39 ، وفقا لإفادة مديرية المساحة ببني سويف ، وطبقا لكشوف العرض على النحو التالي : العقد رقم 2 من 1 ، باسم : عويس عبد النبي عويس ، بمسطح قدره ٧٩.٤٦م٢، العقد رقم 3 من 1، باسم : حسنة عبد المعين أبو زيد ، بمسطح قدره ١٤٠,٢٢م٢.



وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى وقت سابق، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بنزع ملكية جزء من أرض المزرعة التدريبية للمدرسـة الثانويـة الزراعية للبنـين بـالرقم التعريفـى "2305635 "، (والكائنـة بحـوض رمـزى - نمرة 53- (ضمن القطعة (2 (بحوضـه - بناحيـة الفيـوم ، بمحافظـة الفيـوم ، بمساحة قدرها 10 أفدنة ، و 13قيراطًا ، و 16سهما تقريبا ، طبقًا لكـشوف العـرض.

وحدوده كالتالى :

الحد البحرى : فاصل حوض من حوض الصنط .

الحد الشرقى : (ض) بحوض باقى أطيان وقف رمزى .

الحد القبلى : طريق الملقة - عمومى داير .

الحد الغربى : مصرف الرمادية .