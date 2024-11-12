اليوم السابع
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أسقف حلوان يفتتح مركز الفرح للخدمات الطبية بالمعصرة

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024 01:39 م
أسقف حلوان يفتتح مركز الفرح للخدمات الطبية بالمعصرة أسقف حلوان يفتتح مركز الفرح للخدمات الطبية
كتب محمد الأحمدى

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افتتح الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، مركز "الفرح" الخيري للخدمات الطبية بدير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، وجاء الافتتاح وسط حضور المكرسات بالدير وشعب المنطقة.

 

ويعمل المركز بغرض تقديم الخدمات الطبية لغير القادرين بأسعار رمزية.

 

وشكر الأنبا ميخائيل شركات الأدوية، والأطباء الذين يدعمون هذه الخدمه لدعم غير القادرين، وشجع نيافته المحبين للخدمه بدعم المركز بالأدوية، وأجهزة تحليل السكر، والضغط، وأدوات الإسعاف الأولية البسيطة.

 

وحضر الافتتاح المكرسة المسئولة عن هذه الخدمة، والشعب المتواجد بالدير، وسط فرحة جميع الحضور بتدشين هذه الخدمة الجليلة.







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