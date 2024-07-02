تفاصيل اجتماع مجمع إيبارشية حلوان والمعصرة بكنيسة السيدة العذراء

كتب: محمد الأحمدى

عقد مجمع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة، صباح اليوم، اجتماعهم الدوري، في كنيسة السيدة العذراء بحلوان (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة.



وألقى الأنبا ميخائيل كلمة عليهم بعنوان "فاعلية الروح القدس في حياة الكاهن"، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، وشهد الاجتماع أيضًا عرض للخدمات المقدمة منها، وكيفية استفادة الإيبارشية من تلك الخدمات.

وكان الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس الأنبا برسوم بالمعصرة، التقى بمكرسات الدير ذاته، وذلك فى إطار الزيارات الرعوية التي يقوم بها نيافته.

وألقى نيافته كلمة روحية عليهن، تحدث فيها عن الكنيسة في عصر الآباء الرسل، وكيفية التمتع بالعشرة مع الله من خلال الكتاب المقدس، والمواظبة علي تعليم الرسل وحياة الشركة الديرية، والاهتمام بالحياة الروحية داخل الدير.