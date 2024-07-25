اليوم السابع
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الكنيسة ترسم شمامسة جدد وتدشين أوانى خدمة فى عيد القديس مارجرجس بحلوان

الخميس، 25 يوليو 2024 10:21 ص
الكنيسة ترسم شمامسة جدد وتدشين أوانى خدمة فى عيد القديس مارجرجس بحلوان رسامة شمامسة
كتب: محمد الأحمدى

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صلى الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة القداس الإلهى لعيد وضع رفات الشهيد مارجرجس بكنيسته فى مصر القديمة، والذى احتفلت به الكنيسة القبطية فى كنيسة الشهيد مار جرجس بحدائق حلوان. 

وعقب صلاة الصلح صلى الأنبا ميخائيل صلوات رسامة 116 من أبناء الكنيسة شمامسة فى رتبة إبصالتس (مرتل)، و84 آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها، كما دشن عددًا من الأواني لخدمة مذبح الكنيسة، وعمّد نيافته طفلًا من أبناء الكنيسة.

وكان الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة صلى تسبحة نصف الليل، أمس، في كاتدرائية السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وذلك ضمن اللقاء الشهري لنيافته بشعب الإيبارشية.

وشارك الأنبا ميخائيل عدد كبير من الآباء الكهنة والمرتلين، وسط حضور شعبي كثيف، ومكرسات دير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة التابع للإيبارشية.

الأنبا ميخائيل
الأنبا ميخائيل

 

رسامة شمامسة
رسامة شمامسة

 

شمامسة الكنيسة
شمامسة الكنيسة

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

رسامه شمامسه

مارجرجس



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