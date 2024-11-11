اليوم السابع
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150 دولارا رسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين بالخارج للعام الدراسى الجارى

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 09:51 ص
150 دولارا رسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين بالخارج للعام الدراسى الجارى وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للعام الدراسي الجارى، 20242025 لجميع الطلاب المصريين المغتربين الدارسين للمناهج المصرية بنظام أبناؤنا في الخارج.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تحديد رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج بمبلغ قدره 150 دولار أمريكي، لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول برياض الأطفال وحتى الصف الثاني الثانوي.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة سداد رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج من خلال المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا في الخارج.

 







وزارة التربية والتعليم

التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج

رسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2025



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