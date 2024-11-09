اليوم السابع
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وزارة التعليم توجه رسالة للطلاب المصريين فى الخارج بشأن رسوم الامتحان

السبت، 09 نوفمبر 2024 01:42 م
وزارة التعليم توجه رسالة للطلاب المصريين فى الخارج بشأن رسوم الامتحان وزارة التربيه والتعليم
محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة إلى الطلاب المصريين فى الخارج، قائلة: على من قام بدفع رسوم امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج، ولم يسجل على منصة أبناؤنا فى الخارج، يجب عليه كتابة إقرار مقدم من ولى الأمر بخصوص طلب استرداد رسوم امتحانات أبناؤنا فى الخارج ، ويتم إرسال  الطلب بعد استيفاء جميع البيانات إلى البريد الالكترونى Financial@moe.edu.eg - من خلال البريد الإلكترونى الرسمى لولى الآمر المسجل على المنصة الإلكترونية ولا يتم قبول طلب الاسترداد غير مكتمل البيانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه ترسل الطلبات فى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2024.







وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

الطلاب المصريين فى الخارج

رسوم الامتحانات




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