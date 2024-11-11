وزير السياحة يعلن إطلاق مشروع Instagram Project Revival بالمتحف المصري

كتب محمد أسعد

أعلن وزير السياحة والآثار، شريف فتحى، الإطلاق الرسمى لمشروع " Instagram Project Revival" والذى تقوم الوزارة بتنفيذه بالشراكة مع "شركة ميتا العالمية" مما يساهم فى تحسين التجربة السياحية بالمتحف المصرى بالتحرير، والترويج لمنتج السياحة الثقافية بصورة أكبر.

ويهدف المشروع إلى عمل محاكاة افتراضية عن طريق استخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضى، لإظهار الشكل الأصلى الذى كانت تبدو عليه عدد من القطع الأثرية المعروضة بالمتحف المصرى بالتحرير والمتحف القومى للحضارة المصرية، والتى تم اختيارها بعناية لتنفيذ المشروع، لتعكس الحقب التاريخية المختلفة للحضارة المصرية العريقة ولتبدو كما صنعها المصرى القديم منذ آلاف السنين، حتى يتمكن الزائرون من رؤيتها كاملة وكأنها فى حالتها الأصلية، وذلك من خلال استخدام تطبيقات معينة بهواتفهم الذكية أثناء زيارتهم للمتحفين.

كما ستساهم هذه التجربة فى إذكاء الوعى الأثرى والمعرفى لدى الزائرين بعظمة الحضارة المصرية القديمة وعراقتها، فضلاً عن تعزيز وإثراء تجربتهم السياحية داخل المتحفين مما يساهم فى تعزيز التفاعل حول موضوعات تتعلق بالمتحفين على وسائل التواصل الاجتماعى، وفى نفس الوقت يقوم بدور ترفيهى وتعليمى.

وتتيح هذه التجربة للزائرين، كافة المعلومات الخاصة بهذه القطع الأثرية والتى تم اختيارها وفقاً لأهميتها لإظهار الحقب التاريخية المختلفة للحضارة المصرية، ولتتماشى أيضاً مع رؤية كل متحف والهدف من المشروع.