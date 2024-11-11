اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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غادة والى: الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات نموذج يحتذى به في المنطقة

الإثنين، 11 نوفمبر 2024 03:57 م
غادة والى: الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات نموذج يحتذى به في المنطقة الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة
كتب مدحت وهبة وبتول عصام - تصوير حسين طلال

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حرصت الدكتورة غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة على إلقاء كلمة مسجلة من فيينا خلال الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028"  أعربت عن سعادتها  لإطلاق الاستراتيجية المصرية الموحدة لمكافحة المخدرات 2024/2028  برعاية رئيس الجمهورية، وهنأت الحكومة المصرية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على إعداد هذه الوثيقة الوطنية والتي جاءت نتيجة حوار استمر لأكثر من عامين بمشاركة فعالة بين الجهات الحكومية والأهلية وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية خطة هامة على طريق بدأته مصر في عام 2015 بعمل أول إحصاء وإطلاق أول استراتيجية نفذتها الحكومة المصرية مؤكدة أن الاستراتيجية المصرية تعتبر  نموذج يحتذى به في المنطقة، كما أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لديه الاستعداد لتقديم الدعم للحكومة المصرية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال إطلاق  الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.







الرئيس السيسي

رئيس الوزراء

وزيرة التضامن

غادة والى

الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات 2024

2027

الخطة الوطنية عن مخاطر التعاطي والإدمان 2024_2028

الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات 2024_2028

إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات

مراكز علاج الادمان

الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان

الخط الساخن لعلاج الادمان

رقم الخط الساخن لعلاج الادمان

محاور الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات

الاستراتيجية المصرية لمكافحة المخدرات

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات



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