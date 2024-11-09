تحت رعاية الرئيس السيسى.. إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة تعاطى المخدرات الإثنين

كتب مدحت وهبة

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ينظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بعد غد الإثنين فعالية كبرى لإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، وسيتم استعراض اهم محاور عمل الخطة خلال الفترة المقبلة بحضور الوزارات والمؤسسات المعنية ،والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمنظمات الدولية وممثلو المنظمات الدولية الشريكة .



الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن خلال تفقد أنشطة صندوق مكافحة الإدمان

جدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كانت قد شهدت فعاليات ختام معسكر " قوتنا في شبابنا " لبناء قدرات 1000 متطوع جديد لدى صندوق مكافحة الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية ، من إجمالي عدد 4000 شاب وفتاة تقدموا للانضمام لرابطة متطوعي الصندوق ،وتم إجراء مقابلات لهم واختيار من اجتاز اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضًا الميداني ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها في تنفيذ برامج التوعية ،حيث تم تدريبهم من خلال المعسكر الذي استمر على مدار أسبوع بالمدينة الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية ،على تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات ، في إطار الحرص على استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، للمشاركة في تنفيذ المبادرات التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان ليصل إجمالي عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا إلى 34 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية