التعليم: طباعة امتحان شهر نوفمبر مسئولية الإدارات ولن تحمل المدارس أعباء

كتب ــ محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن طباعة امتحانات شهر نوفمبر 2024 للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2024/2025، والمقرر أن يبدأ في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري لصفوف النقل، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم، على أن يكون تصوير امتحانات شهر نوفمبر 2024 للمرحلة الابتدائية مسئولية الإدارة التعليمية ولا تحمل المدارس أية أعباء في هذا الأمر.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت ضوابط عقد امتحان شهر نوفمبر لصفوف النقل كالتالى:

- امتحانات شهر نوفمبر علي مستوي الإدارة.

- ثلاثة نماذج بامتحانات شهر نوفمبر للصفوف الابتدائية.

- عقد امتحانات شهر نوفمبر في الأسبوع الأخير من الشهر.

- عقد الامتحان في الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل نصف فترة.

- تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن طريق معلم المادة داخل الحصة الدراسية .