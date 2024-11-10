غدا إطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر الإدمان

كتب مدحت وهبة

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ينظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق غدا الإثنين - فعالية كبرى لإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان، وسيتم استعراض أهم محاور عمل الخطة خلال الفترة المقبلة بحضور الوزارات والمؤسسات المعنية، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمنظمات الدولية وممثلى المنظمات الدولية الشريكة .

جديد بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ينفذ أنشطة توعوية تستهدف الفئات المختلفة لرفع وعيهم بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان، كما يوفر الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن للصندوق "16023" حيث لدى الصندوق مراكز العزيمة التابعة والمراكز الشريكة توفر كافة الخدمات العلاج والدعم النفسى والتأهيل الاجتماعى كذلك التمكين الاقتصادى للمتعافين فى اطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج.