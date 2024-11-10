اليوم السابع
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البنك المركزى يعلن انخفاض التضخم إلى 24.4% فى أكتوبر الماضى

الأحد، 10 نوفمبر 2024 07:57 م
البنك المركزى يعلن انخفاض التضخم إلى 24.4% فى أكتوبر الماضى البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 1.1% في أكتوبر 2024 مقابل 1.0% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1.0% في سبتمبر 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024.

 







البنك المركزى

انخفاض التضخم

البنك المركزى يعلن انخفاض التضخم

البنك المركزى يعلن انخفاض التضخم إلى 244 فى أكتوبر الماضى




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