البنك المركزى يعلن انخفاض التضخم إلى 24.4% فى أكتوبر الماضى

كتب - أحمد يعقوب

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل 1.1% في أكتوبر 2024 مقابل 1.0% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1.0% في سبتمبر 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024.